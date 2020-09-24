Западные соцсети продвигают политиков, выгодных их хозяевам

Социальные медиа на Западе стали действенным инструментом достижения политических целей. Об этом заявил в интервью политолог Сергей Простаков.

По сообщению iReactor, американский президент Дональд Трамп рассказал, что его администрация пристально следит за социальными сетями перед осенними выборами. В мае лидер Белого дома подписал указ, который устанавливает надзор за соцсетями в рамках закона об этике. Он подчеркнул, что медиа, замешанные в политических действиях, не получат защиты от государства.

Российский политолог отметил эффективность американских сетей в достижении политических целей. По его словам, именно благодаря социальным медиа у Трампа появилось преимущество в президентской гонке 2016 года. По убеждению эксперта, свобода слова в западных соцсетях обеспечивается только для тех, кто удобен их владельцам.

Ранее Facebook заявил, что компания может значительно ограничить распространение информации во время грядущих выборов президента США.