Российский студент изобрел аппарат для восстановления подвижности рук

Магистрант НИТУ "МИСиС" и сотрудник Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Дмитрий Самофалов создал специальный аппарат, с помощью которого пациенты смогут восстановить двигательную активность рук после травм или инсульта.

Программное обеспечение тренажера дорабатывается, после его отправят на токсикологические исследования. Также перед созданием предсерийного образца аппарат должен будет пройти технические и клинические тесты.

Новый тренажер способствует реабилитации подвижности верхних конечностей человека. Это необходимо тем, у кого в результате хронических нагрузок или истончения костной ткани неправильно сросся перелом. Кроме того, аппарат поможет при параличе, который часто возникает после перенесения инсульта, передают "Вести Подмосковья".