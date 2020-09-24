Избиение матерью ребенка в такси не удивило главу семейства

Сожитель женщины из Курска, которая подняла руку на малолетнего мальчика в такси, не удивился инциденту с участием знакомой.

Отец ребенка признался, что ожидал от женщины подобных действий. Соседи курянки заявили, что она ведет себя неадекватно после употребления спиртного. Подобные срывы случаются у женщины приблизительно раз в месяц, следует из слов ее знакомых, передает телеканал RT.

Курский таксист запечатлел на видео пассажирку, которая кричала матом на ребенка, а после подняла на него руку. Мальчик забыл часть документов, что вывело женщину из себя. Ребенок был напуган и ничего не ответил на неадекватную выходку матери.