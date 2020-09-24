Отношение к полиции в США и России обсудили в «Патриоте»

После того, как в США начались протесты Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» — англ.), профессия полицейского для американцев перестала быть престижной. Сейчас протестующие закидывают правоохранителей камнями и бутылками, а в некоторых криминальных районах можно наблюдать стрельбу в сотрудников правопорядка.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» председатель межрегионального профсоюза сотрудников Органов Внутренних Дел (ОВД) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юрий Корчак заявил, что в России такой проблемы нет, однако рост популярности полицейских среди населения страны сложно назвать стремительным.

«К сожалению, уважение к профессии пока не растет. Это видно по катастрофическому недобору кадров, который составляет порядка 30% у нас в структуре. Раньше народ шел работать в полицию, а сейчас сотрудников не хватает. Это происходит как раз из-за того, что люди не хотят поступать на службу в органы внутренних дел. Однако, такой печальной картины, как в США, у нас, конечно же, нет», — рассказал спикер.

Впрочем, будущие сотрудники правоохранительных органов сейчас могут рассчитывать на достойную зарплату и соцобеспечение, добавил Корчак. В будущем это поможет восстановить поток желающих пополнить ряды российской полиции.

Массовые протесты захлестнули ряд штатов после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда одевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.

23 августа 2020 года полицейские города Кеноша семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот направлялся к своей машине. Правоохранители посчитали, что мужчина намерен достать оружие. Блейк не подчинился приказам остановиться, в результате чего полицейские расстреляли его на глазах троих сыновей, которые, по сообщениям местных СМИ, находились на заднем сидении автомобиля.