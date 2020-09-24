Политолог Светов осудил травлю силовиков Белоруссии

Политолог Юрий Светов заявил, что силовики в Белоруссии повели себя жестко по отношению к протестующим, однако осудил их преследования и травлю. Действия белорусской милиции эксперты обсуждали на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

«Жесткость при пресечении нарушения законодательства — это нормально. Есть закон, люди нарушают его, полиция действовала жестко. Но что было потом? Началась жестокость, когда замминистра МВД лично обвиняют в том, что он избивал задержанных», — сказал Светов.

По мнению эксперта, сравнивать протесты в Белоруссии с движением «желтых жилетов» во Франции некорректно. К тому же, действия протестующих отличались по характеру, заметил Светов.

«"Желтые жилеты" вели себя совсем по-другому : они громили, жгли покрышки. В Белоруссии протестующие вели себя не так, они были более мирные. Белорусские правоохранители здорово испачкали себя такими действиями. Это затронуло, в первую очередь, женщин —матерей и сестер задержанных», — считает эксперт.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у стран Запада «очень много» своих проблем, и посоветовал лидерам ЕС вместо Белоруссии обсудить «желтые жилеты».

Действия белорусских силовиков напомнили Светову события 1917 года, когда городовые, выполняя долг, тоже жестко разгоняли протесты.

«После революции нельзя было найти живого городового. Определенная часть предохранителей запомнит это».

Некоторые жители Белоруссии устроили так называемую «деанонимизацию» милицейских в соцсетях и мессенджерах. Они выложили в открытый доступ личные данные сотрудников правопорядка с целью дальнейшего шантажа и угроз в адрес близких и родственников. В отношении таких «разоблачителей» нужно заводить уголовные дела, уверен Светов.

«Это совершенно неприемлемый метод. То, что сделали [Telegram — прим. ред.] каналы — это недопустимо. Закон защищает правоохранителей. В США полицейские здорово защищены, но даже там сейчас высказываются деструктивные идеи. Я считаю, что государство, которое нанимает людей защищать себя, должно защищать родных и близких сотрудников», — заключил эксперт.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. Свыше 80% голосов получил действующий лидер страны Александр Лукашенко. На втором месте оказалась Светлана Тихановская, получившая 10,12%. После объявления итогов голосования в Минске и других крупных белорусских городах начались несанкционированные протестные акции. А Тихановская покинула республику.