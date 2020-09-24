Апелляция Саркози по делу о финансировании из Ливии отклонена судом Парижа

Жалобы адвокатов бывшего президента Франции Николя Саркози по делу о финансировании избирательной кампании французского лидера из Ливии были отклонены парижским апелляционным судом, сообщила радиостанция France Info.

Расследование дела касается финансирования избирательной кампании Саркози в 2007 году на ливийские деньги. Также жалобы поступали от юристов бывших министров Бриса Ортефе, Эрика Верта и Клода Геана, передает Федеральное агентство новостей. Претензии адвокатов относились к обоснованности этого расследования. После отклонения жалобы защитники все еще могут направить заявление в кассационный суд.

О финансировании избирательной кампании бывшего французского лидера стало известно после заявления властей Ливии. Сейф аль-Ислам Каддафи, сын Муаммара Каддафи, в марте 2011 потребовал от Саркози признаться в этом. После этого было проведено несколько независимых исследований журналистами Франции. Они подтвердили заявления ливийской стороны. Также предприниматель Зиад Такиеддин сообщил, что передавал пять миллионов евро для избирательной кампании Саркози и главы администрации Клода Геана в 2006-2007 годах. Эти обвинения отрицаются Саркози и Геаном.