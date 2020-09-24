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17:22   24 Сентября 2020
Политика

МИД РФ обсудил со спецпредставителем ООН по Сирии решение кризиса в стране

МИД РФ обсудил со спецпредставителем ООН по Сирии решение кризиса в стране

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в телефонном разговоре со спецпредставителем ООН по Сирии Гейром Педерсеном обсудил меры, которые были предприняты для поиска решения сирийского кризиса. Об этом сообщает издание Sana.

В СМИ отметили, что во время телефонного разговора стороны подробно обсудили инструменты по достижению долгосрочной нормализации обстановки в САР, а также работу комитета по обсуждению Конституции страны.

Вершинин и Педерсен подчеркнули приверженность принципам политического урегулирования, закрепленным в резолюции Совета Безопасности ООН.

Ранее телеканал "360" сообщил, что американский вертолет разбился на востоке Сирии.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #мид рф #вершинин

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