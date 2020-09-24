Политолог Карасев пожаловался на отсутствие у Украины политических границ

Политолог Вадим Карасев в эфире телеканала 112 рассказал, что даже спустя 30 лет независимости Украина не может похвастаться четкими общественными и политическими границами. Издание «ПолитНавигатор» сообщает, что эксперт указал на присутствие в стране представителей «прозападных» и «пророссийских» движений, чего не должно быть в независимой Украине.

«Что такое демократия? Это власть народа. И как только мы входим в понятие народ, оперируем понятием – а кто народ, кто входит в народ? Потому что всегда есть чужие для народа, всегда есть опасность того, что кто-то окажется вне народа или регионы окажутся "не теми", которые нужны. И так всегда в революции. Донбасс, например, для [львовского журналиста-русофоба] Дроздова – это не народ», — заявил эксперт.

По словам Карасева, до сих пор понятие границ украинского народа даже среди самих жителей не решено. Те, кто живет на контролируемых территориях, другими не считаются «народом», потому что не разговаривают на украинском языке.

«То есть они, как бы не украинские украинцы. А это понятие народа, где всегда границы возникают. У нас даже нет четких политических границ. Потому что, когда в стране есть четкое понимание политических границ, политической системы, там никогда не будут говорить, вот, например, в Германии, что есть проамериканская партия или профранцузская, пророссийская партия. Там есть ХДС (Христианско-демократический союз) и ХСС (Христианско-социальный союз) и их политика», — добавил политолог.

В Украине такой определенности, к сожалению, нет, посетовал Вадим Карасев. Пока что страна не имеет четких границ партийного поля и политической системы.