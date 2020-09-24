Сатановский показал расклад сил на мировой арене на примере ГА ООН

Мир постепенно изменился и продолжит меняться впредь – кто-то будет слабеть, а кто-то набирать обороты. Те, кто был наверху, будут сопротивляться, а те, кого не устраивало их положение, будут рваться наверх. Миру предстоит пережить много разных потрясений: войны, революции и переселение народов.

Об этом в авторском Telegram-канале пишет в четверг, 24 сентября, российский политолог Евгений Сатановский, отмечая, что мир менялся так постепенно, что те, кто еще вчера в нем командовали, этого даже не заметили.

«Они по-прежнему делают всем замечания по любому поводу, признают или не признают президентов и правительства, устраивают или пытаются устроить перевороты, ссылаются на международное право, интерпретируя его в собственных интересах, накладывают санкции, требуют и критикуют…», — отмечает политолог.

Но в ответ, по его словам, либо тишина, либо приятная улыбка от китайцев. Которые делают исключительно что хотят, где хотят и как хотят.

Если японцы и корейцы, добавляет Сатановский, решили для себя правильным продолжать исполнять все, что от них требуют американцы, то это их личное дело. Китай решил этого не делать, и Иран так решил, и Турция, которая еще совсем недавно вела себя совсем по-другому. Как оказалось, не обращать внимания на команды и окрики совсем несложно, особенно если за спиной есть кто-то, с кем не хочет связываться никто в мире.

«Да что там! Даже если ты просто часть Альянса, который дает резерв прочности. Или у тебя своих резервов достаточно, чтобы пережить трудные времена, пусть даже затянув пояс. И твоя армия может нанести противнику неприемлемый для того урон, — продолжает Сатановский. — Хозяева жизни умирать не хотят. Других убивать — это нормально. А самим… Зачем?!»

На то, что в мироустройстве произошли серьезные перемены, по словам политолога, указывает последняя сессия Генеральной ассамблеи ООН.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступил с жесткой речью, видимо решив примерить на себя роль нового Наполеона и лидера Европы, учитывая слабеющие позиции Германии и выход Великобритании из Евросоюза. Президент США Дональд Трамп разразился антикитайской речью, которая больше походила на предвыборное выступление.

«Си, спокойный и улыбчивый, как ясно солнышко, по которому яснее ясного: сверхдержав в мире уже две, и та, которая на подъеме — точно не Штаты, — добавил эксперт. — Путин, с его абсолютно оправданным требованием прекращения санкционной политики и колоссальным бонусом в виде вакцины от коронавируса».

Мир, убежден Сатановский, продолжит меняться. Это будет происходить каждый день и каждый час, постепенно, но неуклонно. Какие-то страны слабеют, а какие-то, наоборот, укрепляют свои позиции, кого-то все устраивало и они будут сопротивляться переменам, но кто-то будет рваться наверх.