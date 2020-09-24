Владельцам самокатов и роликов грозят штрафы за нарушение ПДД

Владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) и даже роликовых коньков ждет ряд ограничений в связи с поправками в ПДД.

СИМ попадают в отдельную категорию участников движения. Дети до семи лет смогут передвигаться на роликовых коньках и электросамокатах только в сопровождении взрослых. Подросткам разрешается кататься на тротуарах и пешеходных дорожках, сообщает "Парламентская газета".

Владельцы СИМ при движении среди пешеходов должны придерживаться скоростного режима до 20 километров в час. Запрещено кататься на роликах, мотоколесах и других средствах в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителям грозит административная ответственность и штраф до 1,5 тыс. рублей.