В «Патриоте» обсудили работу белорусской милиции во время протестов

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых с результатом 80,1% победил Александр Лукашенко. После объявления итогов голосования в Минске и других крупных белорусских городах начались несанкционированные протестные акции.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» обсудили, почему белорусские правоохранители в первые дни протестов «перегнули палку», и как можно бороться с преследованием милицейских в «гражданской» жизни со стороны недоброжелателей.

Председатель межрегионального профсоюза сотрудников Органов Внутренних Дел (ОВД) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юрий Корчак подтвердил, что в первое время после объявления результатов голосования милиция в Белоруссии вела себя чересчур жестоко по отношению к протестующим.

«Палку действительно перегнули, и эти "перегибы" были заметны и существенны. Однако, хочу сказать, что милицейских тоже можно понять. По опыту Украины люди видели, чем такие протесты могут закончиться. Они просто не хотели повторения того же Майдана в своей стране. Все же помнят, как сотрудники подразделения «Беркут» вставали на колени, а некоторых полицейских забрасывали коктейлями Молотова. Естественно, все это было тщательным образом проанализировано, и поэтому милицейские действовали именно так», — заявил спикер.

После первой же информации в прессе и резонансе среди общественности поведение правоохранителей поменялось в лучшую сторону, обратил внимание Корчак. Сотрудники белорусской милиции проявляли профессионализм и больше не позволяли себе «вольностей».

«Уже на следующих задержаниях мы видели, как они [милицейские] грамотно и спокойно действовали. Поэтому насчет первых дней протеста их можно понять. Но вы вспомните, как они профессионально действовали потом, 20 августа, когда протестующие направились к президентскому дворцу в Белоруссии. Работали очень мобильно, еще на дальних подступах они эту толпу разделяли на несколько частей и регулировали движение по городу. Профессионализм белорусской милиции тогда был налицо», — добавил глава профсоюза ОВД.

На фоне этого Корчак уделил особое внимание людям, которые занялись так называемой «деанонимизацией» милицейских в социальных сетях и мессенджерах. Этот процесс подразумевает нахождение личных данных сотрудника правопорядка с целью дальнейшего шантажа и угроз в адрес его близких и родственников.

Большинство таких попыток можно обнаружить в мессенджере Telegram, напомнил гость пресс-центра «Патриота».

«Безусловно, такая деятельность очень опасна. Это очень опасное явление, которое влияет на умы членов общества и, естественно, на самих сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Такие же попытки были после событий на Болотной площади в Москве (шестого мая 2012 года – прим. ред.), а еще раньше такой практикой пользовались участники украинского Майдана», – рассказал Корчак.

После событий на Болотной площади подобная «деанонимизация» отразилась на ни в чем неповинных людях: дочь одного из сотрудников полиции преследовали в учебных заведениях и на улице. Причиной этому послужило появление в сети данные о ее отце, сотруднике российской полиции. Тогда ребенку пришлось даже поменять школу, чтобы избежать травли со стороны одноклассников.

«Очень сложно бороться с таким явлением, ведь изначально оно идет из-за рубежа. То есть тот же самый Telegram-канал, который нельзя заблокировать, потому что он не попадает под российское законодательство. Из этой ситуации, на мой взгляд, выход есть только один: возбуждать уголовные дела, ужесточать законодательство в данной сфере и задействовать такую службу, как ФСБ (Федеральная служба безопасности)», — отметил специалист.

Корчак также предложил объявлять людей, которые угрожают семьям сотрудников полиции, в международный розыск. Только таким способом, подытожил спикер, можно будет решить этот вопрос, в котором не последнюю роль играют зарубежные спецслужбы.