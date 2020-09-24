Ярмыш заявила об аресте квартиры Навального приставами

Федеральная служба судебных приставов наложила арест на квартиру блогера Алексея Навального в Москве. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

По словам представителя Навального, такие меры связаны с процедурой взыскания по иску компании "Московский школьник". Также, по словам Ярмыш, были арестованы счета Навального. Она подчеркнула, что 27 августа приставы сообщили о запрете регистрационных действий на долю блогера в квартире.

В конце минувшего месяца, как сообщал ФАН, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин выкупил долг Навального, а также его юриста Любови Соболь и так называемого ФБК (признан иноагентом) у "Московского школьника". Теперь 88 миллионов рублей они должны выплатить самому предпринимателю.

Ранее Любовь Соболь признавалась, что с ее банковских счетов приставы пытались списать 34 миллиона рублей в пользу Пригожина.