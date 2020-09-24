Страницы исторических личностей появились в соцсети "ВКонтакте"

Сообщества исторических личностей создала в социальной сети "ВКонтакте" компания WMG, победившая в конкурсе на формирование контента в интернет-пространстве для молодежи в рамках федерального проекта "Цифровая культура".

Героями страниц в соцсети стали яркие исторические деятели из трех различных эпох, в том числе императоры, ученые, поэты и актеры. Продюсер проекта Вадим Галыгин считает, что такие страницы помогут молодежи заинтересоваться российской историей и культурой.

Пользователи "ВКонтакте" могут не только следить за жизнью персонажей в онлайн-формате, но и пообщаться с ними. Для этого в соцсети были созданы специальные чат-боты, передает "Лента". Так, можно побеседовать с Пушкиным или Ломоносовым.

В соцсети TikTok тем временем пользователи начали оказывать друг другу психологическую помощь, передает телеканал "360". Так, американка, чуть не погибшая в 15 лет от рук серийного убийцы, помогает другим оправиться от полученных психологических травм.