Новейший российский двигатель ВК-650В прошел макетную комиссию

Директор программы ПДВ-главный конструктор «ОДК-Климов» Анастасия Соловьева назвала важным этапом в процессе создания нового двигателя прохождение макетной комиссии.

«Сегодня можно сказать, что проект принят авиационными властями, уточнен план работ на основе принятых решений и рекомендаций и впереди плотная и очень интересная работа по созданию востребованного на рынке продукта в столь сжатые сроки», — разъяснила Соловьева.

Ведущий российский разработчик газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации «ОДК-Климов», входит в Ростех, сообщил, что макетная комиссия по новому вертолетному двигателю ВК-650В подписала протокол, который согласовали с Авиарегистром России. Представленный сертификационный базис новой силовой установки ВК-650В обеспечивает полноту учета требований к летной годности двигателя и охране окружающей среды.

Таким образом, по информации предприятия, презентовали конструктивный облик двигателя ВК-650В, чем сделали важный шаг в планировании сертификационных испытаний. Одновременно провели макетную комиссию по блоку автоматического регулирования и контроля БАРК-5В для ВК-650В. Данную цифровую систему автоматического управления двигателем также разрабатывает «ОДК-Климов».

Макетная комиссия состояла из представителей Федерального агентства воздушного транспорта и Авиационного регистра РФ при поддержке сертификационных центров — Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова , СЦ «Материал» и Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации. Также участвовали представители независимой инспекции.

Макетная комиссия рассмотрела конструкции нового вертолетного двигателя ВК-650В, чтобы определить объемы и методы проведения сертификационных работ и испытаний. Макет двигателя представили в виде электронной 3D-модели с узлами и деталями.

Также макетная комиссия определила виды работ и испытаний, которые предстоит пройти новому двигателю, разрабатываемому конструкторами «ОДК-Климов». Выдали значимые предложения, которые помогут оптимизировать сертификационные работы в соответствии с действующими нормативными документами авиационных властей.

Двигатель ВК-650В создают для новых легких вертолетов российской разработки, включая Ка-226 и «Ансат», а также для сверхлегкого вертолета VRT-500. В декабре 2020 года специалисты «ОДК-Климов» представят двигатель-демонстратор ВК-650В, а в 2021 году уже начнутся первые испытания.