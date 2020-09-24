Гном Гномыч обратился к Путину с просьбой защитить его

Сын российского фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять закон, который запретил бы СМИ писать о детях без согласия их родителей.

Александр, более известный как Гном Гномыч, рассказал о своей просьбе к главе государства в интервью на шоу "Алена, блин!". По словам мальчика, его очень расстраивают некоторые публикации о нем в медиа.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что у сына известных спортсмена и продюсера якобы может иметься психическое отклонение. Мать Гном Гномыча вскоре сообщила, что собирается подать в суд за клевету на растиражировавшее эту новость издание.

Ранее телеканал "360" сообщил, что Рудковская оскорбилась из-за того, что ее назвали "бабушкой".