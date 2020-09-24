Белоруссия далека от разрешения политического кризиса

Директор Института политических исследований «Политическая сфера», доктор политических наук Андрей Казакевич назвал противоречивой реакцию белорусов на перевыборы президента страны.

«Часть общества, очевидно, восприняла это как негативный сигнал и будет считать президента Лукашенко нелегитимным так как фактические начинается его новый срок, который не признается. Но для другой части белорусского общества, которая поддерживает действующего президента, это надежда на дальнейшую стабилизацию. До разрешения политического кризиса далеко», — считает эксперт.

Андрей Казакевич, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», отметил, что в Белоруссии не так все плохо. Учитывая внутреннее напряжение в республике, насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их семей практически не было.

«Нет зафиксированных фактов. В основном это используется для психологического давления и не выходит из-под контроля. Но и действия силовиков иногда далеки от закона. В их работе очень много нарушений, задержаний и избиений людей, которые закон не нарушали, много превентивных задержаний. К сожалению, все идет не по очень хорошему сценарию», — добавил эксперт.

Белорусов не интересует вхождение республики в состав РФ, продолжил Андрей Казакевич. Однако многие поддерживают союз с Россией.

«По последним социологическим исследованиям, вступление в состав России — непопулярная идея. Где-то 5–2% согласных. Около половины говорят о том, что хотят быть в союзе с РФ. 25% стремятся к большему контакту с Европой. Но абсолютное большинство выступают за близкие отношения двух суверенных государств», — объяснил эксперт.

В республике много разговоров о влиянии других стран на события в Белоруссии, отметил Андрей Казакевич.

«Очень много разговоров и про руку Москвы, и про США, и про Польшу. Конечно, ее интересы тоже есть. Есть телеканал "Белсат" и NEXTA. Но всем понятно почему они там, уже арестовано до 15 блогеров с начала политической кампании последней, и, если бы они были здесь, то уже давно сидели бы», — отметил эксперт.

По его мнению, республика преодолеет кризис, если власть и народ найдут общий язык.