Водители маршруток стали чаще отказываться принимать плату за проезд с помощью "Подорожника", объясняя это неработающим валидатором. В комитете по транспорту Петербурга сообщили, что в таком случае человек может ехать бесплатно.

Неисправность или отсутствие валидатора в петербургских маршрутках не дает водителю права высаживать пассажира или просить расплатиться наличными. В "Порядке обращения проездных билетов" закреплено соответствующее правило. Пассажир в таком случае может предъявить "Подорожник" и осуществить поездку по маршруту бесплатно.

Власти Северной столицы также продолжают по поручению губернатора Александра Беглова вести активные работы по переводу петербургского общественного транспорта на новую модель обслуживания. Сейчас в Смольном находится на рассмотрении инициатива Валерия Молодца о возможности бесплатных пересадок между маршрутами.

Подмосковным перевозчикам тем временем грозят штрафы, если пассажирам не будут напоминать о возможности расплатиться за проезд картой, передает телеканал "360".