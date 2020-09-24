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16:42   24 Сентября 2020
Общество

Петербуржцам разрешили ездить в маршрутках бесплатно

Петербуржцам разрешили ездить в маршрутках бесплатно

Водители маршруток стали чаще отказываться принимать плату за проезд с помощью "Подорожника", объясняя это неработающим валидатором. В комитете по транспорту Петербурга сообщили, что в таком случае человек может ехать бесплатно.

Неисправность или отсутствие валидатора в петербургских маршрутках не дает водителю права высаживать пассажира или просить расплатиться наличными. В "Порядке обращения проездных билетов" закреплено соответствующее правило. Пассажир в таком случае может предъявить "Подорожник" и осуществить поездку по маршруту бесплатно.

Власти Северной столицы также продолжают по поручению губернатора Александра Беглова вести активные работы по переводу петербургского общественного транспорта на новую модель обслуживания. Сейчас в Смольном находится на рассмотрении инициатива Валерия Молодца о возможности бесплатных пересадок между маршрутами.

Подмосковным перевозчикам тем временем грозят штрафы, если пассажирам не будут напоминать о возможности расплатиться за проезд картой, передает телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
#транспорт #беглов #проезд

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