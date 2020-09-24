"Я на даче сейчас": Киркоров-старший опроверг слухи о госпитализации

Бедрос Киркоров назвал информацию о своей внезапной госпитализации слухами.

Отец известного российского исполнителя прокомментировал информацию в СМИ о своей госпитализации. Так, по словам Киркорова-старшего, он не ложился в больницу, а новости о якобы резком ухудшении здоровья из-за проблем с сердцем не соответствуют действительности.

В беседе с журналистами отец Филиппа Киркорова заявил, что сразу же после возвращения из Сочи сдал тест на коронавирусную инфекцию, прошел плановое медицинское обследование, а после поехал к себе на дачу, пишет Telegram-канал LifeShot.