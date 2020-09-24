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16:28   24 Сентября 2020
Политика

ЛНА ликвидировала эмира группировки ИГ в североафриканском регионе

ЛНА ликвидировала эмира группировки ИГ в североафриканском регионе

Лидера ячейки "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) успешно ликвидировали в Северной Африке. Такое заявление сделал официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари.

Мисмари опубликовал пост в своем Facebook о проведенной антитеррористической операции. Спикер ЛНА доложил об устранении девяти джихадистов и об аресте их жен. Лидер террористов Абу Абдалл Либи находился среди них. Настоящим именем эмира оказалось Абу Мааз Ираки, цитирует спикера Федеральное агентство новостей.

ЛНА выступает против действий террористической группировки ИГ в Ливии. Некоторые источники утверждают, что в антитеррористической борьбе участвует ЧВК "Вагнер". Однако подтверждений присутствия россиян в Ливии нет.

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Автор: Юлия Яковлева
#террористы #ликвидация #лна

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