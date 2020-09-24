Совет Федерации пожалуется в ООН из-за водной блокады Крыма

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенита и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ рассмотрит проблему водной блокады Крыма. Об этом «Политике Сегодня» рассказала сенатор от региона Ольга Ковитиди.

По ее словам, комиссия подготовит соответствующие заявления в Совет Европы и Организацию Объединенных Наций в ответ на действия Украины. Их Ковитити охарактеризовала как «гибридную войну».

«Элементами этой войны стала водная блокада, нарушающая права человека. Украина использует античеловеческие методы, в частности, геноцид крымского народа. Это коллективное наказание крымчан за их решение реализовать демократический принцип на самоопределение», — сказала сенатор.

Ковитиди подчеркнула, что право на воду является необходимым условием реализации прав человека. Перекрытие Северо-Крымского канала нарушает целый ряд международных конвенций. Действия Украины должны получить оценку ООН и стать предметом рассмотрения в Европейском суде по правам человека, считает сенатор.

Из-за водной блокады крымчанам и всей республике причинен существенный вред, добавила Ковитиди. Это вопрос уже не крымский, а международный.

«Лишение крымчан доступа к воде будет предметом отдельного рассмотрения временной комиссии по защите государственного суверенитета России. Мы ждем реакции Совета Европы и ООН на нарушение прав человека, осуществленных в Крыму», — сказала Ковитиди.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с РФ подача воды по каналу в регион была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

В Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с 7 сентября вода подается по часам утром и вечером.

Накануне постпред президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что Украина имела «полное право» перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал. По его словам, русло реки Днепр, которая «свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России», не перекрывалось.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте РФ Александр Молохов в разговоре с РИА Новости категорически опроверг право Киева блокировать Северо-Крымский канал.

«Довод о том, что искусственность канала позволяет его хозяевам делать все, что заблагорассудится, смехотворен и полностью не соответствует соответствующим нормам международного права, прежде всего, Хельсинкской конвенции Европейской экономической комиссии ООН 1992 года», — указал он.

Поклонская призвала ООН осудить действия Украины и возобновить поставку воды в Крымhttps://t.co/0PydTjLVSB — Украина • РУ (@ukraina_ru) June 1, 2020

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет информацию о блокировке водоснабжения Крыма. Она попросила осудить действия властей Украины, перекрывших водоснабжение в республику.

Адвокат и правозащитник Владимир Новицкий назвал водную блокаду Крыма со стороны Украины «правовым беспределом». В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» он пообещал оказать юридическую поддержку любому жителю Крыма, который докажет нанесенный ущерб от этой проблемы.