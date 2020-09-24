Смольный поддержал инициативу о введении моратория на закрашивание граффити

Мораторий коснется изображений, которые не несут экстремистского характера или оскорбительных надписей, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко.

Граффити петербургских художников уже стали местной достопримечательностью. Однако работники коммунальных служб часто закрашивают рисунки, которые можно сравнить с произведениями искусства, чем расстраивают не только творцов, но и жителей города.

В связи с этим депутат Денис Четырбок предложил властям города до 1 февраля 2021 года ввести мораторий на закрашивание граффити, которые не несут никаких оскорбительных или экстремистских посылов. Кроме того, не исключается вероятность выделения специальных мест для уличных художников.

В Петербурге сегодня стартовал форум "Устойчивое развитие северных регионов России", почетным гостем которого стал губернатор города Александр Беглов. Он прибыл в маске, своим примером показывая, что всем жителям необходимо соблюдать меры безопасности в связи с пандемией коронавируса.