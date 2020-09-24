Депутат Европарламента назвала "сотрясанием воздуха" резолюцию по России

Депутат Европейского парламента Татьяна Жданюк рассказала, почему не стала голосовать в поддержку резолюции по России, связанной с ситуацией вокруг Алексея Навального. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

Политик подчеркнула, что выступает против механизма санкций как таковых. Ограничительные меры, полагает Жданюк, не работают в межгосударственных отношениях, приводя зачастую к обратным результатам. Санкции, считает депутат, лишь способствуют напряжению между странами.

Жданюк уверена, что резолюция по РФ является скорее сотрясанием воздуха. Однако волна таких шагов ЕС может иметь последствия, добавила депутат ЕП.

Ранее телеканал "360" сообщил, что глава Еврокомиссии заявила о политической направленности "Северного потока — 2".