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16:08   24 Сентября 2020
Общество

Власти Москвы запретили работать 43 магазинам за нарушение масочного режима

Власти Москвы запретили работать 43 магазинам за нарушение масочного режима

Торговая деятельность 43 магазинов "Перекрестка" и "Магнолии" приостановлена из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима, сообщил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Торговые точки перестали работать по решению Роспотребнадзора. По закону работу организаций и предпринимателей можно остановить на срок до 90 суток при несоблюдении санитарных норм и гигиенических правил. Заведения были закрыты, поскольку продавцы обслуживали посетителей без медицинских масок и перчаток, а в помещениях не было средств дезинфекции.

Контроль за соблюдением профилактических мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции продолжается в Москве, сообщил Немерюк. Также он напомнил, что сотрудники магазина не должны продавать товары покупателям, которые не используют средства медицинской защиты.

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Автор: Ирина Большунова
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