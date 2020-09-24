Путин оценил ситуацию с безработицей в России

Свежие данные роста безработицы в РФ являются "тревожным сигналом", однако по сравнению с другими государствами ситуация не выглядит критичной, считает президент России Владимир Путин.

Увеличение числа безработных граждан на 1,7% российский лидер отметил отдельно, назвав такой прирост поводом для беспокойства властей.

"В целом по стране у нас перед началом всей этой истории с эпидемией уровень безработицы был 4,7%, а сейчас 6,4%. Это последние данные, то есть рост на 1,7%", — заявил глава государства.

Однако, по его мнению, ситуация с безработицей в стране заметно лучше многих других стран, где развита экономика. Президент отметил необходимость таргетирования проблемы безработицы, выделения ей особого внимания.