Рар указал на просчет Германии с непризнанием легитимности Лукашенко

Евросоюз дезориентировал мировое сообщество, когда не признал Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в комментарии радиостанции «Вести FM».

Напомним: о том, что Евросоюз считает нелегитимной состоявшуюся в среду, 23 сентября, инаугурацию белорусского президента, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозель Боррель:

«ЕС не признал результаты выборов 9 августа. На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности. ЕС ведет переоценку отношений с Белоруссией. Проведение инаугурации прямо противоречит воле значительной части белорусского народа и лишь приведет к углублению политического кризиса».

В ответ Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия никого не просила признавать или не признавать прошедшие выборы и оценивать законность главы государства.

Комментируя ситуацию, немецкий политолог Александр Рар напомнил, что данный вопрос уже обсудили в Германии.

«Тут Европейский союз, конечно, дезориентировал всех. Поэтому мне кажется, что все это скорее нужно рассматривать как такую позу ЕС, как громкий сильный протест, попытка поставить Лукашенко на место. Но мне кажется, что формально на практике никаких больших изменений в поведении Европейского союза в отношении Белоруссии быть не может, потому что такого казуса еще не было», — предположил эксперт.

Также, по его словам, не понятно, будет ли защищен немецкий бизнес в Белоруссии, работая «нелегитимными» с представителями власти.

«Немецкий посол, который получил на аудиенции с Лукашенко разрешение быть послом в Белоруссии, как он сейчас? Он легитимен или нет? Министры, которых сейчас Лукашенко будет назначать, они легитимны или нет?», — задался вопросами Рар.

Подобная ситуация, напомнил Александр Рар, сложилась в свое время в Венесуэле, когда некоторые страны также решили не признавать Николаса Мадуро легитимным президентом. Но тогда они выдержали всего несколько дней, после чего все стало по-прежнему.

«А сейчас даже самые простые санкции в отношении Белоруссии были блокированы одним членом Евросоюза, Кипром. То есть внутри ЕС нет солидарности», — подчеркнул Александр Рар в заключение беседы.

Напомним, выборы президента Белоруссии прошли 6 августа 2020 года. По данным Центризбиркома страны, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.