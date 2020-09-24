"Новая газета" вновь нарушила закон о фейках

Заседание, на котором будет разбираться очередное дело о распространении заведомо недостоверной информации "Новой газетой", пройдет 29 сентября.

Информация о проведении слушания по делу "Новой газеты" появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы. В сообщении указывается, что статья, вменяемая СМИ, касается распространения заведомо ложной информации в Сети. Согласно законодательству РФ, за это нарушение "Новой газете" и ее главреду Дмитрию Муратову грозит крупный штраф, пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее Муратова и его СМИ уже привлекали к административной ответственности. В августе текущего года суд оштрафовал главного редактора на 60 тысяч рублей и издание на 200 тысяч рублей за аналогичные правонарушения.