Украина потеряла шанс получить транш от МВФ до конца 2020 года

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что Киев потерял шанс получить два транша от Международного валютного фонда по программе stand by до конца 2020 года. Теперь Украине необходимо постараться получить хотя бы один транш от МВФ, поскольку к эти деньгам уже привязали бюджет-2021.

«То, на что сейчас мы можем ориентироваться и стараться сделать, – это до конца года получить транш МВФ. Скорее всего, как и в 2018 году, он будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре», — добавил замглавы НБУ.

Нацбанк Украины предлагал правительству сформировать проект государственного бюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем, в частности, инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн за доллар, продолжил Сологуб. Заложенный правительством дефицит госбюджета в 6% ВВП не только противоречит принципу денежно-кредитной политики программы МВФ, но и ставит под вопрос международное финансирование.

Например, остальные программы международной помощи Украине привязаны к программе Фонда. Сологуб связал задержку с международным финансированием со сменой в начале июля главы НБУ Якова Смолия, который подал в отставку из-за политического давления. Теперь Нацбанк Украины возглавляет Кирилл Шевченко.

«Нацбанк фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически с нуля. И, как показывает практика, на это уходит примерно 6–9 месяцев. И причем во время этих 6–9 месяцев должен быть clean track record», — разъяснил замглавы НБУ.

Международный валютный фон 9 июня 2021 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины с немедленным выделением 2,1 млрд долларов первого транша. Киев 12 июня получил первые деньги, поэтому предстоял пересмотр программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года.

Размеры второго и третьего транша — по 700 млн долларов, третьего — 560 млн и заключительного четвертого — 980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы заработает 13–23 июля, но план нарушился.

К программе МВФ также привязали другое международное финансирование Украины. В частности, успешный первый пересмотр программы stand-by позволили бы получить уже одобренные 350 млн долларов от Всемирного банка и 600 млн евро от Европейского союза.

Представитель МВФ Джерри Райс 10 сентября не назвал возможную дату миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделения второго транша. По его словам, поддержание независимости и целостности Национального антикоррупционного бюро Украины ,Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда — предварительное условие текущей программы поддержки Фонда.