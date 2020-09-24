Политолог Самонкин: Лукашенко удалось перекрыть финансирование протестов

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко удалось перекрыть финансирование незаконных акций в стране, поэтому их количество вскоре начнет сокращаться. Такую точку зрения высказал политолог Юрий Самонкин.

После инаугурации действующего главы Белоруссии попытки оказать влияние на власть теряют любую актуальность, считает эксперт. При этом предпринятые Лукашенко действия, в числе которых перекрытие границ с Прибалтикой, помогли лишить Запад возможности финансировать протесты в республике.

"В Белоруссии нет четких координаций и лидеров протеста, как это было, например, на Украине в феврале 2014 года. При этом Лукашенко полностью перекрыл границы с Прибалтикой, откуда шло финансирование протестов", — заявил Самонкин в беседе с NewInform.

Политолог также предполагает, что Минск может перенять опыт ведения борьбы с незаконными акциями у России. По словам Самонкина, белорусским властям необходимо пресечь дальнейшие попытки давления на суверенитет и ужесточить законодательство, правомерно наказывая провокаторов с помощью как административной, так и уголовной ответственности.