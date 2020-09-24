Путин объяснил, какие меры приняты в РФ для улучшения ситуации с COVID-19

Президент России Владимир Путин уверен, что ситуация с коронавирусом в стране будет улучшаться благодаря мерам, своевременно принимаемым властями. Об этом глава государства заявил на онлайн-встрече с выбранными губернаторами.

Путин добавил, что в России эпидемиологическая обстановка действительно лучше, чем в ряде других стран. Он также напомнил, что существуют государства, где пришлось снова закрывать предприятия и вводить карантин.

Президент подчеркнул, что халатное отношение региональных властей к ситуации с заболеваниями коронавирусом может послужить тяжелым испытанием для граждан и экономики.

Ранее телеканал "360" сообщил, что Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.