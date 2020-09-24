Ватикан приравнял эвтаназию к преступлению против человеческой жизни

Папа Римский Франциск поддержал обнародованный документ Конгрегации вероучения Samaritanus bonus, что в переводе с латинского означает «Добрый самарянин». Ватикан провозглашает эвтаназию «преступлением против жизни», а в качестве альтернативы предлагает неизлечимо больным людям паллиативную помощь и заботу близких.

Постулат берет начало из библейской притчи о добром самарянине, который оказывает бескорыстную помощь человеку, попавшему в беду. Из документа следует, что наука не должна противоречить «нравственности», если речь идет про облегчение страданий умирающих. Папский Престол подчеркивает, что жизнь неизлечимо больного нужно поддерживать до конца, обеспечивая ему уход и моральную поддержку.

Страждущий должен осознавать ценность и уникальность своей жизни благодаря поддержке родных и близких. А понятие «сострадание» в документе раскрывается как принятие, забота и любовь к больному человеку, а вовсе не в содействии смерти.

Кроме того, католики подчеркивают, что волеизлияние человека о смерти почти всегда стоит расценивать, как крик о помощи и любви, а не о желании приблизить кончину. Самоубийство же считается разрывом отношений с собой, богом и людьми, и полным отрицанием себя, как нравственного субъекта.

Существенная часть документа посвящена хосписам, которые названы «святилищами боли, переживаемой во всей полноте ее смысла».

С подачи Ватикана тему эвтаназии обсуждает блогосфера. Мнения пользователей Twitter об этической стороне добровольного ухода из жизни и содействия близких в этом неоднозначном решении, привычно разделились.

На официальной странице в социальной сети Twitter папа Франциск напоминает о том, что эвтаназия — всеобщее поражение, и мы до конца должны заботиться о больном, вселяя в него надежду.

Euthanasia and assisted suicide are a defeat for all. We are called never to abandon those who are suffering, never giving up but caring and loving to restore hope. — Pope Francis (@Pontifex) June 5, 2019

Епископ Томас Тобин в Twitter поддерживает мнение властей Ватикана и предлагает включить в перечень запрет на аборты.

The new Vatican document condemning euthanasia and assisted suicide states that lawmakers who approve laws permitting euthanasia “become accomplices of grave sin.” The same can be said of lawmakers who promote or support abortion. — Bishop Thomas Tobin (@ThomasJTobin1) September 22, 2020

Жительница США Келли Маккласки в ответ на статью об эвтаназии приводит в пример свою бабушку, которую ее дядя отправил в хоспис. Женщине выдают сильнодействующие препараты, из-за действия которых она может умереть в течение двух недель.

Пользователь из Далласа Марк Энтони высказал мнение о проблеме, на которую католическая церковь должна обратить внимание в первую очередь. Речь идет о домогательствах священников к детям. Зеда Грейс — биохимик из Вашингтона — приводит в пример смерть своего дедушки, заключая, что эвтаназия была бы гуманнее.

Ряд российских пользователей высказался за легализацию эвтаназии.

Можно узнать, ты кто нахрен такой, чтобы решать за человека, что ему делать с его жизнью? Эвтаназия должна быть доступна для всех, в любом возрасте. — Хочу Спать (@_BrutalRomantic) September 22, 2020

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл разделяет мнение папы Франциска. По итогам встречи в Гаване в 2016 году патриарх и понтифик подписали совместную декларацию. Документ четырехлетней давности гласит, что распространение эвтаназии приводит пожилых людей к мысли о том, что они являются обузой не только для близких, но и для общества.

Напомним, что применение эвтаназии в России запрещено законом и приравнивается к убийству.