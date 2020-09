Ватикан приравнял эвтаназию к преступлению против человеческой жизни

Папа Римский Франциск поддержал обнародованный документ Конгрегации вероучения Samaritanus bonus, что в переводе с латинского означает «Добрый самарянин». Ватикан провозглашает эвтаназию «преступлением против жизни», а в качестве альтернативы предлагает неизлечимо больным людям паллиативную помощь и заботу близких.

Постулат берет начало из библейской притчи о добром самарянине, который оказывает бескорыстную помощь человеку, попавшему в беду. Из документа следует, что наука не должна противоречить «нравственности», если речь идет про облегчение страданий умирающих. Папский Престол подчеркивает, что жизнь неизлечимо больного нужно поддерживать до конца, обеспечивая ему уход и моральную поддержку.

Страждущий должен осознавать ценность и уникальность своей жизни благодаря поддержке родных и близких. А понятие «сострадание» в документе раскрывается как принятие, забота и любовь к больному человеку, а вовсе не в содействии смерти.

Кроме того, католики подчеркивают, что волеизлияние человека о смерти почти всегда стоит расценивать, как крик о помощи и любви, а не о желании приблизить кончину. Самоубийство же считается разрывом отношений с собой, богом и людьми, и полным отрицанием себя, как нравственного субъекта.

Существенная часть документа посвящена хосписам, которые названы «святилищами боли, переживаемой во всей полноте ее смысла».

С подачи Ватикана тему эвтаназии обсуждает блогосфера. Мнения пользователей Twitter об этической стороне добровольного ухода из жизни и содействия близких в этом неоднозначном решении, привычно разделились.

На официальной странице в социальной сети Twitter папа Франциск напоминает о том, что эвтаназия — всеобщее поражение, и мы до конца должны заботиться о больном, вселяя в него надежду.

Euthanasia and assisted suicide are a defeat for all. We are called never to abandon those who are suffering, never giving up but caring and loving to restore hope.