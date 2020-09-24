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16:07   24 Сентября 2020
Весь мир

Ватикан приравнял эвтаназию к преступлению против человеческой жизни

Ватикан приравнял эвтаназию к преступлению против человеческой жизни

Папа Римский Франциск поддержал обнародованный документ Конгрегации вероучения Samaritanus bonus, что в переводе с латинского означает «Добрый самарянин». Ватикан провозглашает эвтаназию «преступлением против жизни», а в качестве альтернативы предлагает неизлечимо больным людям паллиативную помощь и заботу близких.

Постулат берет начало из библейской притчи о добром самарянине, который оказывает бескорыстную помощь человеку, попавшему в беду. Из документа следует, что наука не должна противоречить «нравственности», если речь идет про облегчение страданий умирающих. Папский Престол подчеркивает, что жизнь неизлечимо больного нужно поддерживать до конца, обеспечивая ему уход и моральную поддержку.

Страждущий должен осознавать ценность и уникальность своей жизни благодаря поддержке родных и близких. А понятие «сострадание» в документе раскрывается как принятие, забота и любовь к больному человеку, а вовсе не в содействии смерти.

Ватикан приравнял эвтаназию к преступлению против человеческой жизни

Кроме того, католики подчеркивают, что волеизлияние человека о смерти почти всегда стоит расценивать, как крик о помощи и любви, а не о желании приблизить кончину. Самоубийство же считается разрывом отношений с собой, богом и людьми, и полным отрицанием себя, как нравственного субъекта.

Существенная часть документа посвящена хосписам, которые названы «святилищами боли, переживаемой во всей полноте ее смысла».

С подачи Ватикана тему эвтаназии обсуждает блогосфера. Мнения пользователей Twitter об этической стороне добровольного ухода из жизни и содействия близких в этом неоднозначном решении, привычно разделились.

На официальной странице в социальной сети Twitter папа Франциск напоминает о том, что эвтаназия — всеобщее поражение, и мы до конца должны заботиться о больном, вселяя в него надежду.

Епископ Томас Тобин в Twitter поддерживает мнение властей Ватикана и предлагает включить в перечень запрет на аборты.

Жительница США Келли Маккласки в ответ на статью об эвтаназии приводит в пример свою бабушку, которую ее дядя отправил в хоспис. Женщине выдают сильнодействующие препараты, из-за действия которых она может умереть в течение двух недель.

Ватикан приравнял эвтаназию к преступлению против человеческой жизни

Пользователь из Далласа Марк Энтони высказал мнение о проблеме, на которую католическая церковь должна обратить внимание в первую очередь. Речь идет о домогательствах священников к детям. Зеда Грейс — биохимик из Вашингтона — приводит в пример смерть своего дедушки, заключая, что эвтаназия была бы гуманнее.

Ватикан приравнял эвтаназию к преступлению против человеческой жизни

Ряд российских пользователей высказался за легализацию эвтаназии.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл разделяет мнение папы Франциска. По итогам встречи в Гаване в 2016 году патриарх и понтифик подписали совместную декларацию. Документ четырехлетней давности гласит, что распространение эвтаназии приводит пожилых людей к мысли о том, что они являются обузой не только для близких, но и для общества.

Напомним, что применение эвтаназии в России запрещено законом и приравнивается к убийству.

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Автор: Арсений Аскольский
#эвтаназия #папа римский #ватикан #паллиативная помощь

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