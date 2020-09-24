Санкции и ослабление рубля: что ждет Белоруссию после инаугурации Лукашенко

Накануне в минском Дворце независимости прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко. Он произнес торжественную присягу и получил официальное удостоверение президента Республики Беларусь.

Европейский Союз незамедлительно огласил свою позицию. В своем официальном заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что Брюссель не признает результаты выборов в Белоруссии, которые состоялись 9 августа.

«ЕС по-прежнему убежден, что инклюзивный национальный диалог и позитивное реагирование на требования белорусского народа о проведении новых демократических выборов являются единственным путем продвижения вперед в поиске выхода из серьезного политического кризиса в Белоруссии. <…> В свете сложившейся ситуации, ЕС пересматривает свои отношения с Белоруссией», — сообщил Боррель.

Путь санкций

Евросоюз неспроста обеспокоен тем, что Александр Лукашенко остается президентом Белоруссии, рассказала «Политике Сегодня» политолог Наталия Елисеева. Больше всего ЕС не нравится то, что белорусский лидер не обращает абсолютно никакого внимания на заявления дипломатов.

«Евросоюз привык, что именно он диктует правила. Он считает истиной в последней инстанции только тот взгляд на проблему, с которым согласен. Лукашенко же на высказывания европейских дипломатов не реагирует. Он живет в своей стране и под дудку ЕС плясать не собирается», — заявила специалист.

Вскоре Евросоюз может перейти от пустых заявлений к языку санкций. Елисеева полагает, что экономические ограничения против частных лиц республики в этом случае неминуемы. Пока ЕС приберег санкции «на самый крайний случай».

«Когда ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля, как будет казаться именно Евросоюзу, тогда они могут ввести санкции. Также Лукашенко может предпринять какой-то шаг, который будет противоречить логике и обычаям политики Европейского Союза. Пока что все остается на уровне заявлений. Когда введут санкции, это будет значить, что ЕС пошел ва-банк. С того момента Европа будет пытаться "давить" Лукашенко своими ограничениями», — сообщила эксперт.

После объявления итогов голосования в августе 2020 года (по официальным данным ЦИК, Лукашенко победил с результатом в 80,1%), в белорусских городах начались несанкционированные акции протеста. Митинги и пикеты продолжаются до сих, однако из-за отсутствия явного лидера на улицах беспорядки будут утихать, заверила Елисеева.

Участие США

Евросоюз уже пытался ввести санкции против некоторых белорусских чиновников, но не смог одобрить их единогласно, как того требует протокол. Камнем преткновения стал Кипр, который отказался поддержать коллег по ЕС из-за непрекращающегося территориального спора с Турцией.

Изначально Европа собиралась ввести персональные санкции против 32 белорусских должностных лиц, которые принимали решения по подавлению незаконных протестов. Руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин объяснил корреспонденту ПС, что после церемонии инаугурации Лукашенко в этот список могут попасть не только физические лица.

«Пока что в предварительном списке только те чиновники, которые отвечали за ситуацию с протестами. Уверен, что теперь этот список будет расширяться. Видимо, будут вводиться серьезные экономические санкции, которые затронут какие-то совместные проекты и инвестиции между Брюсселем и Минском. Думаю, в данной ситуации можно забыть о дружеских отношениях между ними», — добавил дипломат.

Топорнин предположил, что санкции затронут армию и милицию. Для Европейского Союза Белоруссия становится «серым» государством, против которого в скором времени могут начать действовать экономические ограничения. В стороне не останутся и США, подчеркнул доцент МГИМО:

«Наверняка ЕС будет взаимодействовать с США по белорусскому вопросу. Мне кажется, они уже подключились, осталось только их "оформить" официально. В целом, вся эта ситуация будет иметь далеко идущие последствия для белорусской экономики и ее контактов с европейскими государствами. Я предсказываю девальвацию белорусского рубля. В одиночку Белоруссии будет трудно противостоять санкционному "нажиму" со стороны ЕС».

В день инаугурации власти пяти европейских стран отказались признавать Лукашенко президентом. В этом списке значатся Словакия, Германия, Латвия, Эстония и Литва.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался в Twitter, что церемония инаугурации не означает автоматическое признание Лукашенко легитимным президентом.