Рабочая поездка Зеленского в Белоруссию отменилась

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет в Белоруссию с рабочим визитом. Об этом сообщил белорусский посол в Киеве в социальных сетях.

Украинская сторона по своей инициативе отменила поездку Зеленского на форум развития регионов. В Киеве предложили перенести встречу на следующий год. Белорусская сторона отметила, что этим решением руководство Украины перечеркнуло долгую подготовительную работу, от чего пострадают экономики двух государств.