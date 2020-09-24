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15:21   24 Сентября 2020
Политика

Рабочая поездка Зеленского в Белоруссию отменилась

Рабочая поездка Зеленского в Белоруссию отменилась

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет в Белоруссию с рабочим визитом. Об этом сообщил белорусский посол в Киеве в социальных сетях.

Украинская сторона по своей инициативе отменила поездку Зеленского на форум развития регионов. В Киеве предложили перенести встречу на следующий год. Белорусская сторона отметила, что этим решением руководство Украины перечеркнуло долгую подготовительную работу, от чего пострадают экономики двух государств.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #белоруссия #визит #зеленский

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