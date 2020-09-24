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15:19   24 Сентября 2020
Политика

Автор National Interest назвал политику США в Сирии рэкетом

Автор National Interest назвал политику США в Сирии рэкетом

Политика США относительно САР и выкачивание сирийской нефти являются самым настоящим рэкетом, отметил автор издания National Interest.

США регулярно меняют причину, по которой американские военнослужащие должны находиться в Сирии. Основной причиной указывалась борьба с террористами ИГ (организация запрещена в РФ). Однако боевики лишились своих последних территорий в марте 2019 года, передает слова автора Федеральное агентство новостей.

Позже Вашингтон оправдывал свое присутствие "противостоянием с Россией". Однако на деле это вылилось к автомобильным происшествиям на сирийской территории. Военнослужащие США и России устраивали гонки на бронеавтомобилях, отметил эксперт. А поддержка антиправительственных вооруженных отрядов привела к плачевному результату — лояльные ЦРУ боевики устроили войну с отрядами, поддерживаемыми Пентагоном.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил о желании "сохранить нефть" Сирии. Его администрация помогла захватить ряд месторождений в ближневосточной стране. Но это подразумевает американскую оккупацию. Присутствие США в САР является рэкетом, уверен автор NI.

"Однако проблема в том, что обеспечение доступа к сирийской нефти требует определенного уровня безопасности. Если говорить прямо — это означает бесконечную оккупацию Сирии", — пишет журналист.

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Автор: Василий Пименов
#сша #сирия #нефть

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