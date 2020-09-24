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15:14   24 Сентября 2020
Армия

Путин лично понаблюдает за ходом учений "Кавказ-2020"

Путин лично понаблюдает за ходом учений "Кавказ-2020"

Масштабные учения "Кавказ-2020" развернулись на юге России. Основной этап учений пройдет 25 сентября на полигоне Капустин Яр, куда приедет Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.

Полигон Капустин Яр примет 25 сентября основной этап учений Южного военного округа с иностранным участием "Кавказ-2020". Понаблюдать за главными событиями решил Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин, который 25 сентября прибудет на полигон в рамках рабочей поездки в ЮФО. Телеканал "Звезда" публикует репортажи с мест учений.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #капустин яр #КАВКАЗ-2020

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