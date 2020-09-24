Забастовка шахтеров обернулась закрытием железорудного комбината на Украине

Правление Криворожского железорудного комбината «Кривбассжелезрудком» разъяснило последствия акции протеста, которую объявили некоторые из работников шахт «Родина», «Октябрьская», «Гвардейская» и «Терновская».

По информации комбината, руководство старалось разрешить ситуацию, хотя шахтеры выдвинули заведомо невыполнимые условия. Предприятие с участием депутатов и представителей правительства неоднократно общалось с бастующими, предлагало различные варианты повышение заработной платы.

Например, администрация с 1 сентября 2020 года повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10–25% в зависимости от профессий. Дополнительно предложили повысить размеры тарифных ставок и оклады всем работникам предприятия на 10% с 1 октября.

Также комбинат подготовил и подписал меморандум о взаимопонимании и выполнения встречных требований между администрацией и работниками «Кривбассжелезрудком» ради устранения причин и последствий, которые могут возникнуть в связи с пребыванием шахтеров под землей после окончания рабочей смены.

«Несмотря на все принятые руководством предприятия меры, часть работников «Кривбассжелезрудком» все еще остается под землей. Администрация комбината инициировала переговоры с работниками, остающимися в шахтах, но они отказываются подняться на поверхность для проведения переговоров», — отметило правление предприятия.

Комбинат обратился ко всем компетентным государственным регулирующим органам и к профсоюзам с просьбой посодействовать выведению шахтеров на поверхность, но безрезультатно. В течение трех недель проблема не разрешилась, администрация так и не достигла компромисса. Шахтеры отвергли переговоры.

«Производственные мощности предприятия остаются незаконно блокированными. Для минимизации убытков, сохранения производственного оборудования, предупреждения негативного воздействия на окружающую среду вынуждены начать мероприятия по подготовке предприятия к длительному простою», — добавило правление комбината.

«Кривбассжелезрудком» предупредил работников и профсоюзы, что сократит штат в связи с вынужденной остановкой производства. Администрация комбината напомнила, что оставаться в шахтах опасно для жизни и здоровья.

Комбинат объявил о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и выводе всех коллективов в простой. При этом «Кривбассжелезрудком» не отказался я от дальнейших переговоров с протестующими, но исключительно тогда, когда все шахтеры поднимутся на поверхность.