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15:49   24 Сентября 2020
Ближнее зарубежье

Забастовка шахтеров обернулась закрытием железорудного комбината на Украине

Забастовка шахтеров обернулась закрытием железорудного комбината на Украине

Правление Криворожского железорудного комбината «Кривбассжелезрудком» разъяснило последствия акции протеста, которую объявили некоторые из работников шахт «Родина», «Октябрьская», «Гвардейская» и «Терновская».

По информации комбината, руководство старалось разрешить ситуацию, хотя шахтеры выдвинули заведомо невыполнимые условия. Предприятие с участием депутатов и представителей правительства неоднократно общалось с бастующими, предлагало различные варианты повышение заработной платы.

Например, администрация с 1 сентября 2020 года повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10–25% в зависимости от профессий. Дополнительно предложили повысить размеры тарифных ставок и оклады всем работникам предприятия на 10% с 1 октября.

Также комбинат подготовил и подписал меморандум о взаимопонимании и выполнения встречных требований между администрацией и работниками «Кривбассжелезрудком» ради устранения причин и последствий, которые могут возникнуть в связи с пребыванием шахтеров под землей после окончания рабочей смены.

«Несмотря на все принятые руководством предприятия меры, часть работников «Кривбассжелезрудком» все еще остается под землей. Администрация комбината инициировала переговоры с работниками, остающимися в шахтах, но они отказываются подняться на поверхность для проведения переговоров», — отметило правление предприятия.

Забастовка шахтеров обернулась закрытием железорудного комбината на Украине

Комбинат обратился ко всем компетентным государственным регулирующим органам и к профсоюзам с просьбой посодействовать выведению шахтеров на поверхность, но безрезультатно. В течение трех недель проблема не разрешилась, администрация так и не достигла компромисса. Шахтеры отвергли переговоры.

«Производственные мощности предприятия остаются незаконно блокированными. Для минимизации убытков, сохранения производственного оборудования, предупреждения негативного воздействия на окружающую среду вынуждены начать мероприятия по подготовке предприятия к длительному простою», — добавило правление комбината.

«Кривбассжелезрудком» предупредил работников и профсоюзы, что сократит штат в связи с вынужденной остановкой производства. Администрация комбината напомнила, что оставаться в шахтах опасно для жизни и здоровья.

Комбинат объявил о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и выводе всех коллективов в простой. При этом «Кривбассжелезрудком» не отказался я от дальнейших переговоров с протестующими, но исключительно тогда, когда все шахтеры поднимутся на поверхность.

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Автор: Екатерина Розина
#украина #забастовка #общество #шахтеры

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