Россияне считают, что Путина давно пора было номинировать на Нобелевку
Россияне высоко оценили выдвижение президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, подчеркнув, что главу государства давно пора было номинировать на эту премию. Соответствующим мнением граждане поделились в соцсетях.
По информации Nation News, несмотря на почетность награды, многие в соцсетях призвали Путина отказаться от нее, если ему ее все же вручат. По их мнению, Нобелевка в данной номинации себя давно дискредитировала.
"К сожалению, Нобелевская премия потеряла ту ценность, которую в нее изначально вкладывали", — написала комментатор под ником Alena157.
Также россияне в соцсетях напомнили, что ранее Нобелевскую премию мира вручили бывшему президенту США Бараку Обаме, а теперь на нее рассчитывает действующий глава Америки Дональд Трамп.
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