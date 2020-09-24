Путин призвал иркутского губернатора навести порядок в лесной отрасли

Навести порядок в лесной отрасли попросил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева президент России Владимир Путин.

Общаясь по видеосвязи с главами регионов, победившими на выборах 13 сентября, Путин также поручил Кобзеву самым внимательным образом отнестись к ликвидации экологической проблемы в Усолье-Сибирском. Здесь будут помогать Минобороны и другие специальные службы, то есть нужны совместные усилия.

Путин выразил надежду, что девять месяцев работы в должности врио иркутского губернатора привели к "рождению" нового руководителя — эффективного, знающего, болеющего за дело.

Президент ранее подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском, где возникло крупное загрязнение. Необходимо создать межведомственную рабочую группу, разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации накопленных отходов. Промплощадку "Усольехимпром" следует изолировать и обеспечить ее охрану силами Росгвардии.