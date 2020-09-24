Ученые считают, что один витамин способен защитить от старости

Витамин D всегда был известен благодаря своим полезным для организма свойствам, однако в последние годы ученые обнаружили еще один немаловажный фактор, связанный с предотвращением старения человека.

Организм со временем снижает выработку витамина D, что сказывается на общем состоянии кожи. Благодаря этому полезному веществу, клетки получают защиту от вредоносного влияния извне. К тому же витамин способен тонизировать и стимулировать производство коллагена, снижая численность морщин, передает Sputnik Беларусь.

Восполнить запас витамина D можно не только с помощью принятия солнечных ванн, но и добавив в свой рацион некоторые продукты питания. Так, специалисты советуют уделять больше внимание морепродуктам и рыбе, поскольку они богаты этим полезным веществом. Также стоит в режим питания включить яичный желток, говяжью печень и грибы.

Медики ранее выясняли, какой продукт может предотвратить облысение, передает телеканал "360". Им оказалось авокадо, в котором содержится большое количество витамина Е, благодаря чему кожа головы находится под защитой.