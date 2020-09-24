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14:47   24 Сентября 2020
Политика

США перевозят нелегально добытую в Сирии нефть в Ирак

США перевозят нелегально добытую в Сирии нефть в Ирак

Нефть, нелегально добываемая на территории Сирии, вывозится американскими военными в Ирак, передает сирийское информационное агентство SANA.

Северный Ирак стал местом, куда США перевозят добытую нелегальным способом нефть из Сирии. Конвои сопровождаются вооруженной охраной, сообщает Федеральное агентство новостей. Очевидцы рассказали о присутствии бензовозов на территории провинции Хасака. Колонна из 35 танкеров и боевых машин направилась через незаконный пограничный переход "Аль-Валид". Он находится на северо-востоке Хасаки.

Как пишет ФАН, на сирийскую территорию проследовали шесть машин, в которых находилось 50 американских военнослужащих. Они направлялись на авиабазу Хараб аль-Джир, которая также размещена на сирийской территории незаконно, как и вооруженные силы США в целом. На это ранее указывал генерал-майор России Игорь Конашенков.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #сирия #ирак #нефть

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