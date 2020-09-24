Постпредство РФ в ОЗХО направило ноту немецким коллегам по делу Навального

Постоянный представитель РФ в ОЗХО потребовал у своих коллег из ФРГ предоставить исчерпывающую информацию по делу Навального.

Александр Шульгин заявил, что российская сторона направила ноту немецким коллегам с требованием придать огласке результаты анализов, биоматериалы и "иные клинические пробы Навального", которыми располагает Германия, в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО), сообщает ТАСС. Согласно правилам организации, Германия должна дать ответ в течение 10 дней.

Предполагаемая участница отравления блогера Мария Певчих рассказала не всю правду об особенностях принятия в ряды (признанного иноагентом в РФ) ФБК в интервью британскому изданию BBC, разрушив легенду о том, что является главой «отдела расследований» так называемого "Фонда борьбы с коррупцией".

Издание "Правда.ру" выдвинуло версию знакомства Навального и Певчих через Владимира Ашуркова — бывшего соратника Навального, нынешнего исполнительного директора ФБК. Ранее было установлено, что отец псевдо-руководителя отдела расследований ФБК Певчих владеет лабораторией, что могло дать спутнице блогера доступ к отравляющим веществам.