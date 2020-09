Нобелевские прения. Выдвижение Путина вызвало «бешеную» реакцию США

Ежегодно Нобелевскую премию мира вручают 10 декабря — в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля. Объявление лауреатов начнется уже пятого октября. В этом году из-за пандемии коронавируса традиционный банкет в Ратуше Стокгольма был отменен. Церемония вручения наград состоится в онлайн-формате.

«Политика Сегодня» предлагает ознакомиться со списком выдвинутых претендентов.

Трамп: «Мы сделали столько всего»

О том, что именно президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира, заявил депутат норвежского парламента от ультраправой либертарианской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Чьедде. По его мнению, глава Белого дома сделал больше для достижения мира между народами, чем все остальные претенденты на премию.

Норвежец особенно отметил тот факт, что именно администрация Трампа сыграла решающую роль в установлении дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ.

При этом парламентарий уже не в первый раз предлагает наградить главу Белого дома. Так, в 2018 году он заявил, что американский лидер достоин премии за переговоры в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В 2006 году за «огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами» Нобелевскую премию получил 44-ый президент США Барак Обама. По мнению Трампа, это была незаслуженная награда. Как он заявил в ходе выступления перед сторонниками в штате Невада, его предшественник и сам не понял, за что получил премию, равно как и «никто до сих пор не знает».

Феминистка Ардерн

Достойным соперником остальным номинантам может стать Джасинда Ардерн — премьер-министр Новой Зеландии. На момент вступления в должность ей было 38 лет.

Премьер выступает за сокращение социального неравенства, уровня бедности и притока иммигрантов, бесплатное образование и борьбу с глобальным потеплением. Также она известна работой по легализации абортов. В марте 2020 года ей удалось осуществить законопроект, который разрешал прерывание беременности на сроке до 20 недель. Между тем, это более 40 лет считалось преступлением.

Нетаньяху — за Ближний Восток

Член палаты депутатов Италии от партии «Лига Севера» Паоло Гримольди выдвинул кандидатуру премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, последний внес большой вклад в установление мира на Ближнем Востоке. Так, Нетаньяху подписал соглашения с ОАЭ и Бахрейном.

Кроме того, как отметил Гримольди, премьер-министр выдвинул договоренность с Саудовской Аравией на новый уровень: королевство открыло воздушное пространство для израильских самолетов.

Супруги Тихановские

Наградить семью Тихановских предложил бывший премьер-министр Польши, экс-президент Европейского совета Дональд Туск. Об этом он написал в Twitter, отметив вклад супружеской пары в преображение Белоруссии. Политик выразил надежду, что номинация Тихановской и ее мужа станет «сильным сигналом».

“I believe it will be a strong signal if the EU nominates Svetlana Tikhanovskaya and her husband Sergei, who is still in prison, for the Nobel Peace Prize, to pay tribute to all Belarusians engaged in this most peaceful movement in years”.