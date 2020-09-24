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17:29   24 Сентября 2020
Весь мир

Нобелевские прения. Выдвижение Путина вызвало «бешеную» реакцию США

Нобелевские прения. Выдвижение Путина вызвало «бешеную» реакцию США

Ежегодно Нобелевскую премию мира вручают 10 декабря — в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля. Объявление лауреатов начнется уже пятого октября. В этом году из-за пандемии коронавируса традиционный банкет в Ратуше Стокгольма был отменен. Церемония вручения наград состоится в онлайн-формате.

«Политика Сегодня» предлагает ознакомиться со списком выдвинутых претендентов.

Трамп: «Мы сделали столько всего»

О том, что именно президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира, заявил депутат норвежского парламента от ультраправой либертарианской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Чьедде. По его мнению, глава Белого дома сделал больше для достижения мира между народами, чем все остальные претенденты на премию.

Кто получит Нобелевскую премию мира в 2020? Трамп, Путин или Тунберг

Норвежец особенно отметил тот факт, что именно администрация Трампа сыграла решающую роль в установлении дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ.

«Это очень, очень важный регион мира. И все усилия, которые ведут к миру в этом регионе, должны вознаграждаться Нобелевской премией мира, в том числе и для Дональда Трампа», — сказал Тибринг-Чьедде, добавив, что не является «большим сторонником» американского президента.

При этом парламентарий уже не в первый раз предлагает наградить главу Белого дома. Так, в 2018 году он заявил, что американский лидер достоин премии за переговоры в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Кто получит Нобелевскую премию мира в 2020? Трамп, Путин или Тунберг

В 2006 году за «огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами» Нобелевскую премию получил 44-ый президент США Барак Обама. По мнению Трампа, это была незаслуженная награда. Как он заявил в ходе выступления перед сторонниками в штате Невада, его предшественник и сам не понял, за что получил премию, равно как и «никто до сих пор не знает».

Феминистка Ардерн

Достойным соперником остальным номинантам может стать Джасинда Ардерн — премьер-министр Новой Зеландии. На момент вступления в должность ей было 38 лет.

Премьер выступает за сокращение социального неравенства, уровня бедности и притока иммигрантов, бесплатное образование и борьбу с глобальным потеплением. Также она известна работой по легализации абортов. В марте 2020 года ей удалось осуществить законопроект, который разрешал прерывание беременности на сроке до 20 недель. Между тем, это более 40 лет считалось преступлением.

Нетаньяху — за Ближний Восток

Член палаты депутатов Италии от партии «Лига Севера» Паоло Гримольди выдвинул кандидатуру премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, последний внес большой вклад в установление мира на Ближнем Востоке. Так, Нетаньяху подписал соглашения с ОАЭ и Бахрейном.

Кто получит Нобелевскую премию мира в 2020? Трамп, Путин или Тунберг

Кроме того, как отметил Гримольди, премьер-министр выдвинул договоренность с Саудовской Аравией на новый уровень: королевство открыло воздушное пространство для израильских самолетов.

«Все эти достижения были немыслимы еще несколько месяцев назад. И за это Нетаньяху заслуживает Нобелевской премии мира», — передает слова депутата газета «Маарив».

Супруги Тихановские

Наградить семью Тихановских предложил бывший премьер-министр Польши, экс-президент Европейского совета Дональд Туск. Об этом он написал в Twitter, отметив вклад супружеской пары в преображение Белоруссии. Политик выразил надежду, что номинация Тихановской и ее мужа станет «сильным сигналом».

Светлана Тихановская баллотировалась на пост президента Белоруссии на последних выборах 9 августа. По итогам ЦИК, за нее проголосовало 10,12% против 80,1% голосов, отданных за нынешнего лидера государства Александра Лукашенко. Однако оппозиция заявила о фальсификациях, после чего по стране начались несанкционированные акции протеста. После этого Тихановская из Белоруссии переместилась в Литву.

Ее муж, Сергей Тихановский — популярный белорусский видеоблогер. В конце мая его задержали в Гродно после того, как он попытался подать документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. Против него возбудили уголовное дело о насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Навальный

Ряд преподавателей «признанных университетов, занимающихся изучением России», имена которых, впрочем, не озвучиваются, выдвинули блогера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Об этом в Facebook написал профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев. 

Тунберг: «Как вы смеете»

Шведские парламентарии Йенс Холм и Хакан Свеннелинг выразили мнение, что награды в этом году заслуживает экоактивистка Грета Тунберг. По их мнению, 17-летняя девушка сделала многое для того, чтобы открыть глаза политикам на климатический кризис и угрозу глобального потепления. Более того, ее усилия по сокращению выбросов в атмосферу и соблюдению Парижского соглашения назвали актом мира.

Ранее Тунберг уже выдвигали на Нобелевскую премию мира — в 2019 году. В тот же год она была признана человеком года по версии журнала Time. Выступая в ООН 24 сентября, Тунберг громко заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают только о своем финансовом благополучии, а не об экологической безопасности.

Каро Пайлан — борец за права армян

Депутата парламента Турции армянского происхождения Каро Пайлана представила к присуждению премии мира руководитель международного женского объединения амшенских армян «АМШЕНКА» Саида Оганян. Она назвала его человеком, посвятившим «всю свою жизнь защите попранных прав как армянского, так и других коренных народов региона».

В 2016 году Пайлан на очередном заседании турецкого парламента зачитал вслух имена всех убитых османских законодателей-армян и поднял вверх их фотографии. Он также осудил то, что некоторые объекты в Турции носят имена организаторов и участников Геноцида армян.

Владимир Путин

Сегодня стало известно, что на Нобелевскую премию выдвинули президента России Владимира Путина. Инициатива принадлежит писателю и ученому Сергею Комкову. Как он подчеркнул, заявку в Нобелевский комитет он направил девятого сентября, а на следующий день она уже поступила в комитет.

Кто получит Нобелевскую премию мира в 2020? Трамп, Путин или Тунберг

По словам Комкова, после этого началась «бешеная реакция с американской стороны». Так, американский представитель в Осло, написав заявку «чуть ли не от руки», номинировал Дональда Трампа.

На выдвижение кандидатуры Путина отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на премию мира в этом году выдвигаются совершенно разные кандидатуры. Он также подчеркнул, что если решение будет принято — прекрасно, если же нет, то в этом не будет «ничего ужасного».

Премия мира вручается Норвежским нобелевским комитетом, состоящим из пяти человек. Последние избираются парламентом Норвегии. Начиная с 1901 года, было вручено 97 премий, 19 раз награждение не проводилось. Первыми лауреатами стали основатель Международного комитета Красного Креста, один из создателей Женевской конвенции 1864 года швейцарец Жан Анри Дюнан и основатель и президент Лиги мира и свободы француз Фредерик Пасси.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#нобелевская премия #номинанты

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