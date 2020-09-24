Нобелевские прения. Выдвижение Путина вызвало «бешеную» реакцию США

Ежегодно Нобелевскую премию мира вручают 10 декабря — в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля. Объявление лауреатов начнется уже пятого октября. В этом году из-за пандемии коронавируса традиционный банкет в Ратуше Стокгольма был отменен. Церемония вручения наград состоится в онлайн-формате.

«Политика Сегодня» предлагает ознакомиться со списком выдвинутых претендентов.

Трамп: «Мы сделали столько всего»

О том, что именно президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира, заявил депутат норвежского парламента от ультраправой либертарианской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Чьедде. По его мнению, глава Белого дома сделал больше для достижения мира между народами, чем все остальные претенденты на премию.

Норвежец особенно отметил тот факт, что именно администрация Трампа сыграла решающую роль в установлении дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ.

«Это очень, очень важный регион мира. И все усилия, которые ведут к миру в этом регионе, должны вознаграждаться Нобелевской премией мира, в том числе и для Дональда Трампа», — сказал Тибринг-Чьедде, добавив, что не является «большим сторонником» американского президента.

При этом парламентарий уже не в первый раз предлагает наградить главу Белого дома. Так, в 2018 году он заявил, что американский лидер достоин премии за переговоры в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В 2006 году за «огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами» Нобелевскую премию получил 44-ый президент США Барак Обама. По мнению Трампа, это была незаслуженная награда. Как он заявил в ходе выступления перед сторонниками в штате Невада, его предшественник и сам не понял, за что получил премию, равно как и «никто до сих пор не знает».

Феминистка Ардерн

Достойным соперником остальным номинантам может стать Джасинда Ардерн — премьер-министр Новой Зеландии. На момент вступления в должность ей было 38 лет.

Премьер-министр Новой Зеландии разрешила работать в карантин Зубной фее и Пасхальному зайцу, но предупредила детей, что, может быть, в этом году заяц не сможет побывать в каждом доме, а поэтому надо устраивать Пасхальную охоту самим и помочь другим детям - https://t.co/ima5SiB4mO pic.twitter.com/B7C6t8bD8y — Радио Свобода (@SvobodaRadio) April 7, 2020

Премьер выступает за сокращение социального неравенства, уровня бедности и притока иммигрантов, бесплатное образование и борьбу с глобальным потеплением. Также она известна работой по легализации абортов. В марте 2020 года ей удалось осуществить законопроект, который разрешал прерывание беременности на сроке до 20 недель. Между тем, это более 40 лет считалось преступлением.

Нетаньяху — за Ближний Восток

Член палаты депутатов Италии от партии «Лига Севера» Паоло Гримольди выдвинул кандидатуру премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, последний внес большой вклад в установление мира на Ближнем Востоке. Так, Нетаньяху подписал соглашения с ОАЭ и Бахрейном.

Кроме того, как отметил Гримольди, премьер-министр выдвинул договоренность с Саудовской Аравией на новый уровень: королевство открыло воздушное пространство для израильских самолетов.

«Все эти достижения были немыслимы еще несколько месяцев назад. И за это Нетаньяху заслуживает Нобелевской премии мира», — передает слова депутата газета «Маарив».

Супруги Тихановские

Наградить семью Тихановских предложил бывший премьер-министр Польши, экс-президент Европейского совета Дональд Туск. Об этом он написал в Twitter, отметив вклад супружеской пары в преображение Белоруссии. Политик выразил надежду, что номинация Тихановской и ее мужа станет «сильным сигналом».

“I believe it will be a strong signal if the EU nominates Svetlana Tikhanovskaya and her husband Sergei, who is still in prison, for the Nobel Peace Prize, to pay tribute to all Belarusians engaged in this most peaceful movement in years”. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) September 9, 2020

Светлана Тихановская баллотировалась на пост президента Белоруссии на последних выборах 9 августа. По итогам ЦИК, за нее проголосовало 10,12% против 80,1% голосов, отданных за нынешнего лидера государства Александра Лукашенко. Однако оппозиция заявила о фальсификациях, после чего по стране начались несанкционированные акции протеста. После этого Тихановская из Белоруссии переместилась в Литву.

Ее муж, Сергей Тихановский — популярный белорусский видеоблогер. В конце мая его задержали в Гродно после того, как он попытался подать документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. Против него возбудили уголовное дело о насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Навальный

Ряд преподавателей «признанных университетов, занимающихся изучением России», имена которых, впрочем, не озвучиваются, выдвинули блогера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Об этом в Facebook написал профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев.

Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Процесс выдвижения начали профессора нескольких университетов, занимающихся исследованиями России https://t.co/QSwin60sTO — DW на русском (@dw_russian) September 17, 2020

Тунберг: «Как вы смеете»

Шведские парламентарии Йенс Холм и Хакан Свеннелинг выразили мнение, что награды в этом году заслуживает экоактивистка Грета Тунберг. По их мнению, 17-летняя девушка сделала многое для того, чтобы открыть глаза политикам на климатический кризис и угрозу глобального потепления. Более того, ее усилия по сокращению выбросов в атмосферу и соблюдению Парижского соглашения назвали актом мира.

"Как вы смеете!" 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг обратилась ко взрослым с трибуны ООН с эмоциональной речью. pic.twitter.com/X8VO1KarbT — bbcrussian (@bbcrussian) September 23, 2019

Ранее Тунберг уже выдвигали на Нобелевскую премию мира — в 2019 году. В тот же год она была признана человеком года по версии журнала Time. Выступая в ООН 24 сентября, Тунберг громко заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают только о своем финансовом благополучии, а не об экологической безопасности.

Каро Пайлан — борец за права армян

Депутата парламента Турции армянского происхождения Каро Пайлана представила к присуждению премии мира руководитель международного женского объединения амшенских армян «АМШЕНКА» Саида Оганян. Она назвала его человеком, посвятившим «всю свою жизнь защите попранных прав как армянского, так и других коренных народов региона».

Я продолжу борьбу за признание Геноцида армян — Каро Пайлан https://t.co/iCWPCKDQZB pic.twitter.com/JmNwOlK3GB — lauraabraamyan (@lauraabraamyan1) September 19, 2017

В 2016 году Пайлан на очередном заседании турецкого парламента зачитал вслух имена всех убитых османских законодателей-армян и поднял вверх их фотографии. Он также осудил то, что некоторые объекты в Турции носят имена организаторов и участников Геноцида армян.

Владимир Путин

Сегодня стало известно, что на Нобелевскую премию выдвинули президента России Владимира Путина. Инициатива принадлежит писателю и ученому Сергею Комкову. Как он подчеркнул, заявку в Нобелевский комитет он направил девятого сентября, а на следующий день она уже поступила в комитет.

По словам Комкова, после этого началась «бешеная реакция с американской стороны». Так, американский представитель в Осло, написав заявку «чуть ли не от руки», номинировал Дональда Трампа.

На выдвижение кандидатуры Путина отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на премию мира в этом году выдвигаются совершенно разные кандидатуры. Он также подчеркнул, что если решение будет принято — прекрасно, если же нет, то в этом не будет «ничего ужасного».

Премия мира вручается Норвежским нобелевским комитетом, состоящим из пяти человек. Последние избираются парламентом Норвегии. Начиная с 1901 года, было вручено 97 премий, 19 раз награждение не проводилось. Первыми лауреатами стали основатель Международного комитета Красного Креста, один из создателей Женевской конвенции 1864 года швейцарец Жан Анри Дюнан и основатель и президент Лиги мира и свободы француз Фредерик Пасси.