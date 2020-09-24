14:34 24 Сентября 2020Политика
Планы по реализации нацпроектов рассмотрят на заседании Госсовета РФ
Президент России Владимир Путин сообщил, что на грядущем заседании Госсовета большое внимание будет уделено рассмотрению планов по реализации национальных проектов.
Недавно глава государства рассказал во время встречи в Кремле, что расходы на экологический нацпроект увеличатся практически в два раза. Всего за предстоящие три года запланировано потратить 1 трлн рублей на устранение экологических проблем. Президент подчеркнул, что "экологическое благополучие" — это, в первую очередь, здоровье россиян.