Пранкеры Лексус и Вован спросили Шерон Стоун о ее политических взглядах

Знаменитые пранкеры из России Вован и Лексус связались с американской актрисой Шерон Стоун от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Россияне расспросили Стоун о ее политических предпочтениях. Пранкеры от лица Тунберг заявили, что ее якобы приглашают в Россию, но она еще не решила, поедет или нет.

"Путин очень умный человек. Он очень мудрый. Думаю, он знает, как управлять своей страной. Не думаю, что сейчас подходящее время. Время сейчас сложное и опасное", — заявила Стоун, комментируя возможность поездки в РФ.

Актриса добавила, что считает Путина гениальным человеком с политической точки зрения. Рассуждая о главе США Дональде Трампе, она заявила, что считает его неуправляемым президентом.

"Думаю, пока мы не изменим динамику нашей собственной страны, мы не можем осуждать действия других", — уверена Стоун.

Помимо того, актриса назвала Трампа "очень шумным ребенком", который "кричит, потому что хочет есть, и просто ревнует". Таким образом Стоун прокомментировала критику Трампа в адрес Тунберг.

Телеканал "360" сообщал, что пранкеры Лексус и Вован разыграли главу Европарламента