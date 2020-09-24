Россия и Белоруссия заключат соглашения о сотрудничестве

Белоруссия намерена подписать ряд соглашений с Ленинградской, Самарской, Курской областями, Башкортостаном и Хабаровским краем, пишет БелТА.

Документы поддержат сотрудничество стран в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Постановление №551 от 22 сентября 2020 года вынес Совет министров Республики Беларусь.

На подписание документов уполномочен заместитель белорусского премьер-министра Игорь Петришенко.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о подготовке VII Форума регионов России и Белоруссии в Минске. Участие примут около 250 человек. Общая сумма подписанных контрактов составит 750 млн долларов.