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15:01   24 Сентября 2020
Весь мир

Военный эксперт назвал главное отличие российского ПТРК «Корнет» от Javelin

Военный эксперт назвал главное отличие российского ПТРК «Корнет» от Javelin

Российский противотанковый ракетный комплекс второго поколения «Корнет» превосходит американский ПТРК третьего поколения Javelin по ряду показателей. Об этом в беседе с изданием «Известия» рассказал директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, комментируя инцидент с вооружением США, произошедший накануне.

В среду, 23 сентября, на военных учениях «Объединенные усилия — 2020», проходивших в Николаевской области Украины, участники выстрелили из противотанкового ракетного комплекса Javelin, однако боеприпас не сработал.

По словам Александра Михайлова, несмотря на то, что Javelin является оружием третьего поколения, а его российский аналог «Корнет» только второго, эта разница компенсируется универсальной конструкцией и неприхотливостью нашего ПТРК.

«Главное отличие "Корнета" — в системе наведения ракеты по лазерному лучу, что сами военные считают более практичным», — отметил военный эксперт.

При этом американский комплекс, по его словам, имеет возможность «выстрелить и забыть», то есть после выстрела ракета сама находит и поражает цель.

Военный эксперт назвал главное отличие российского ПТРК «Корнет» от Javelin

Однако, российский «Корнет», в отличие от Javelin, может поражать не только бронетехнику, но и низколетящие цели, к тому же его дальность действия составляет десять километров, что в два-три раза превышает возможности американского противотанкового комплекса.

Также немаловажным преимуществом российского ПТРК является его цена, добавил Михайлов.

«Javelin стоит более одного миллиона долларов, тогда как "Корнет" обходится заказчикам в разы дешевле», — отметил военный эксперт.

Военный эксперт назвал главное отличие российского ПТРК «Корнет» от Javelin

Напомним, в июне текущего года украинское посольство в США сообщило, что Вашингтон выделит Киеву в качестве помощи для противостояния «российской агрессии» военное оборудование и оружие на сумму свыше 60 миллионов долларов, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые комплексы Javelin. Кроме того, 12 июня Пентагон сообщил о планах выделить в текущем финансовом году Украине военную помощь в размере 250 миллионов долларов за успехи в проведении реформ.

Позже, 17 июля, появилась информация о планах США передать Украине вооружение, военную технику и 16 патрульных катеров Mark VI, на общую сумму порядка 600 миллионов долларов. При этом отмечалось, что, в соответствии с достигнутыми договоренностями, Вашингтон планирует продолжить поставлять Украине товары военного назначения в 2021 и 2022 годах.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #украина #учения #вооружение #военная помощь #противотанковый комплекс #javelin #корнет

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