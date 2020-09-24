Военный эксперт назвал главное отличие российского ПТРК «Корнет» от Javelin

Российский противотанковый ракетный комплекс второго поколения «Корнет» превосходит американский ПТРК третьего поколения Javelin по ряду показателей. Об этом в беседе с изданием «Известия» рассказал директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, комментируя инцидент с вооружением США, произошедший накануне.

В среду, 23 сентября, на военных учениях «Объединенные усилия — 2020», проходивших в Николаевской области Украины, участники выстрелили из противотанкового ракетного комплекса Javelin, однако боеприпас не сработал.

По словам Александра Михайлова, несмотря на то, что Javelin является оружием третьего поколения, а его российский аналог «Корнет» только второго, эта разница компенсируется универсальной конструкцией и неприхотливостью нашего ПТРК.

«Главное отличие "Корнета" — в системе наведения ракеты по лазерному лучу, что сами военные считают более практичным», — отметил военный эксперт.

При этом американский комплекс, по его словам, имеет возможность «выстрелить и забыть», то есть после выстрела ракета сама находит и поражает цель.

Однако, российский «Корнет», в отличие от Javelin, может поражать не только бронетехнику, но и низколетящие цели, к тому же его дальность действия составляет десять километров, что в два-три раза превышает возможности американского противотанкового комплекса.

Также немаловажным преимуществом российского ПТРК является его цена, добавил Михайлов.

«Javelin стоит более одного миллиона долларов, тогда как "Корнет" обходится заказчикам в разы дешевле», — отметил военный эксперт.

Напомним, в июне текущего года украинское посольство в США сообщило, что Вашингтон выделит Киеву в качестве помощи для противостояния «российской агрессии» военное оборудование и оружие на сумму свыше 60 миллионов долларов, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые комплексы Javelin. Кроме того, 12 июня Пентагон сообщил о планах выделить в текущем финансовом году Украине военную помощь в размере 250 миллионов долларов за успехи в проведении реформ.

Позже, 17 июля, появилась информация о планах США передать Украине вооружение, военную технику и 16 патрульных катеров Mark VI, на общую сумму порядка 600 миллионов долларов. При этом отмечалось, что, в соответствии с достигнутыми договоренностями, Вашингтон планирует продолжить поставлять Украине товары военного назначения в 2021 и 2022 годах.