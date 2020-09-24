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13:45   24 Сентября 2020
Общество

Режиссер "Русского лото" Ревзин рассказал о последнем дне съемок Борисова

Режиссер "Русского лото" Ревзин рассказал о последнем дне съемок Борисова

Телеведущий "Русского лото" Михаил Борисов скончался 19 сентября. Режиссер популярного шоу Александр Ревзин рассказал о последнем дне звезды на съемках.

Он признался, что шоумен выглядел "неважно", жаловался на плохое самочувствие и одышку, однако одновременно с тем был бодр и весел. Коллеги подумали, что у него просто случился перепад давления. Его уговаривали отдохнуть, однако Борисов отказался от медицинской помощи и продолжил работать, как ни в чем не бывало.

Однако позднее Борисову стало хуже, из-за чего пришлось вызывать скорую помощь. Оказалось, что у артиста поражено порядка 75% легких. Состояние телеведущего ухудшилось, его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Вечером медики решили перевезти его в другую больницу, однако во время транспортировки Борисов скончался. Ему был 71 год.

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Автор: Ирина Большунова
#смерть #борисов #Русское лото

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