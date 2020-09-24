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14:11   24 Сентября 2020
Россия

Тренинг по подготовке PR-специалистов стартует в Москве

Тренинг по подготовке PR-специалистов стартует в Москве

О том, что делать PR-специалисту в соцсетях, расскажет главный редактор журнала «Пресс-служба», эксперт в области PR и эффективных коммуникаций Тимур Асланов. С 28 по 30 октября в Москве пройдет авторский трехдневный интенсивный курс под названием «PR и продвижение в интернете и социальных сетях».

Обучение будет посвящено новым инструментам продвижения в сети, технике написания вирусных постов, работе с инфоповодами для новых медиа, актуальным трендам PR в соцсетях. Спикер расскажет, как управлять репутацией в интернете и работать с негативом, отвечая на нелестные комментарии.

Тренинг по подготовке PR-специалистов стартует в Москве

Тимур Асланов полностью отказывается от скучной теории и предлагает прикладные инструменты и методики. Так, участникам предложат большое количество кейсов, различные упражнения на отработку навыков и мозговые штурмы.

Курс рассчитан на пиарщиков любого уровня подготовки. Приглашаются как новички, так и те, кто имеет внушительный опыт работы. В любом случае, каждого ожидает три дня плотной работы, активного общения и множество идея для реализации.

Узнать подробности, посмотреть программу и забронировать участие можно по ссылке или телефону +7 (495) 540-52-76.

На правах рекламы. ИА «Политика Сегодня» — информационный партнер.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
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