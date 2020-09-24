Кот из Анненкирхе погиб под колесами машины в Петербурге

Любимец прихожан и гостей лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге кот по кличке Мартин Лютер Кот найден мертвым. Настоятель церкви Евгений Раскатов предположил, что животное попало под колеса машины.

Полосатый обитатель лютеранской церкви Анненкирхе на Кирочной в центре Санкт-Петербурга появился там летом 2019 года, когда настоятель церкви Евгений Раскатов подобрал бездомного котенка. Мартин Лютер Кот, как назвали его, быстро стал символом церкви и любимцем прихожан. Как передает слова пастора блогплатформа TJ, нового питомца в Анненкирхе заводить не станут.