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13:41   24 Сентября 2020
Происшествия

Кот из Анненкирхе погиб под колесами машины в Петербурге

Кот из Анненкирхе погиб под колесами машины в Петербурге

Любимец прихожан и гостей лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге кот по кличке Мартин Лютер Кот найден мертвым. Настоятель церкви Евгений Раскатов предположил, что животное попало под колеса машины.

Полосатый обитатель лютеранской церкви Анненкирхе на Кирочной в центре Санкт-Петербурга появился там летом 2019 года, когда настоятель церкви Евгений Раскатов подобрал бездомного котенка. Мартин Лютер Кот, как назвали его, быстро стал символом церкви и любимцем прихожан. Как передает слова пастора блогплатформа TJ, нового питомца в Анненкирхе заводить не станут.

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Автор: Яна Либерман
#анненкирхе #мартин лютер кот #евгений раскатов

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