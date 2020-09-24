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13:27   24 Сентября 2020
Общество

Российская вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона" будет действовать три года

Российская вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона" будет действовать три года

Вторая российская вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона" будет готова для проведения регистрации 15 октября. Глава центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что после прививки этим препаратом повторная вакцинация потребуется через три года.

Разработанная в Центре Гамалеи вакцина против коронавируса "Спутник V" в августе прошла регистрацию и уже проходит третью фазу тестирования на добровольцах. Как сообщает РенТВ, вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная в новосибирском центре "Вектор", выйдет на послерегистрационное тестирование в конце октября. Длительность действия прививки составит три года.

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Автор: Яна Либерман
#вектор #COVID-19 #ЭпиВакКорона #российская вакцина

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