«Партия Роста» поддержала решение суда о выплате господдержки по COVID-19

В России вынесено первое решение суда по мерам господдержки наиболее пострадавшим от пандемии отраслям. ООО «Таможенно Транспортный Терминал» добилось признания незаконным отказа ФНС предоставить компании субсидию, пишет «Коммерсант». Проблема была в том, что основной код ОКВЭД компании не входит в перечень правительства. Решение налоговиков удалось оспорить.

Заместитель председателя Партии Роста Сергей Демин в комментарии «Политике Сегодня» раскритиковал решение ставить ОКВЭД «во главу угла» при распределении коронавирусных мер поддержки. Многие предприятия работают не по основному ОКВЭД, заметил политик.

«Бизнес — это та деятельность, которая во многом зависит и от изменений рыночной конъюнктуры и от творческих порывов и идей его собственников. Предприятие можно зарегистрировать как управляющую компанию, а затем переключиться на сферу общественного питания, которая входит в перечень дополнительных ОКВЭД. А по логике властей при таком подходе помощь предприятию уже не нужна, оно же не пострадало?», — говорит Демин.

Главной причиной отказа компании в поддержке стало то, что ее деятельность не была включена в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Представители ФНС настаивали, что основной вид деятельности ООО — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение (ОКВЭД-68.32.1), а эта отрасль не получила поддержку. Истец же утверждал, что фактически осуществляет деятельность в сфере общественного питания. Код ОКВЭД (56.29) указан по состоянию на март как дополнительный, а с апреля стал основным.

В итоге, столичный Арбитражный суд признал отказ налоговиков незаконным и необоснованным. Дополнительные доводы ФНС, в частности, о банкротстве компании и сокращении численности ее сотрудников более, чем на 10%, суд тоже отклонил. По мнению Демина, определять «слабых» по ОКВЭД — метод, не приносящий должного эффекта.

«Описанный судебный прецедент это прекрасно подтверждает», — резюмировал политик.

Напомним, государство предоставляет прямую помощь малым и средним предприятиям из пострадавших сфер экономики. Сейчас льготные кредиты для компаний, сохранивших не менее 90% от числа всех сотрудников, списываются вместе с процентами. Если в штате осталось не менее 80% работников, предприниматель должен вернуть только половину суммы займа и процентов.

Кроме того, для компаний наиболее пострадавших от кризиса отраслей предусмотрено освобождение от налогов (за исключением НДС), а также «арендные каникулы» — отсрочка, снижение или освобождение от арендной платы на объектах недвижимости, которые находятся в муниципальной или государственной собственности.

Справка ПС:

ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Документ содержит статистические сведения, которые нужны, чтобы государственные органы знали, какими видами деятельности занимается предприятие.